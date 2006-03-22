У Києві міліція воює з ”Порою”

Сьогодні вночі у Києві з вогнепальної зброї працівниками міліції був тяжко поранений активіст громадянської партії “Пора” Олександр ГЛОБЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі громадянської партії "Пора", за попередньою інформацією, він був поранений у спину під час арешту за розповсюдження агітаційної продукції партії.

Громадянська партія “Пора” незабаром розповсюдить більше інформації про цей випадок та готує спеціальну заяву з цього приводу.

У Головному управлінні МВС України у місті Києві УНІАН підтвердили цей факт, але поки що відмовилися надати детальну інформацію. Ведеться слідство.