Власенко прикинув, коли буде рішення Євросуду у справі Тимошенко

Попередній термін винесення рішення у справі Юлії ТИМОШЕНКО Європейським судом з прав людини – травень 2012 року.

Про це в інтерв`ю тижневику Weekly.uaповідомив адвокат екс-прем`єра, народний депутат Сергій ВЛАСЕНКО.

За його словами, Європейський суд, грунтуючись на скарзі Ю.ТИМОШЕНКО, вже поставив перед українським урядом конкретні питання у справі. Час відповіді закінчується 23 березня. Серед цих питань є, зокрема, таке: чи вважає уряд справу Ю.ТИМОШЕНКО політичним переслідуванням? І зараз Європейський суд чекає відповіді від уряду. Далі позивачам (Ю.ТИМОШЕНКО та її захисникам) надаються чотири тижні на доповнення позову з урахуванням зміни обставин - нових подій в рамках слухання справи. «Юлія Володимирівна не використовуватиме весь цей термін, ми подамо доповнення буквально на другий-третій день. Далі в уряду буде ще місяць на відповідь. І після цього Європейський суд має винести свій вирок», - пояснив С.ВЛАСЕНКО. За його словами, навіть якщо українська влада максимально затягуватиме час, Європейський суд може винести рішення вже на початку травня.

«Якщо справу буде визнано політичним переслідуванням, це буде юридичною підставою для нашого Верховного Суду скасувати всі попередні рішення у цій справі та або відправити справу на повторний розгляд, або запропонувати нове рішення, сьогодні Верховний Суд таке право має. Невиконання рішення Європейського суду тягне за собою юридичні наслідки», - нагадав адвокат. При цьому він визнає, що іншу кримінальну справу стосовно Ю.ТИМОШЕНКО, що стосується компанії ЄЕСУ і зараз направляється до суду, спеціально запущено для того, щоб до рішення Європейського суду Ю.ТИМОШЕНКО одержала ще один строк, і не змогла вийти на волю.