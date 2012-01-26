Підприємці звинувачують фракцію Кличка: Їм на нас плювати

Фракція Віталія Кличка в Київраді не зацікавлена у наведенні порядку з МАФами.

Про це Цензор.НЕТзаявив лідер Християнсько-демократичного союзу підприємців Сергій Бєлан.

- Я з глибокою повагою ставлюся до Віталія Кличка, як до боксера, і саме тому дотримуюся думки, що він набагато більше користі Україні приносив саме як спортсмен, а не політик. Сьогоднішнє голосування фракції Кличка ганебним тавром лягає і на цих депутатів, і на людину, яка їх провела до Київради. Добре ще, що не зважаючи на відверто деструктивну позицію цієї фракції, важливе рішення було таки прийнято, - зазначив підприємець.

За словами Сергія Бєлана небажання фракції Віталія Кличко підтримати рішення «Про деякі питання здійснення підприємницької діяльності у тимчасових спорудах», свідчить про те, що ця політична сила не зацікавлена у вирішенні проблем з МАФами.

- Їм плювати на інтереси простих підприємців, тому що на кону їх особисті бізнес-інтереси. Розумієте, ми зацікавлені в легалізації свого бізнесу, а вони ні, бо втратять можливість грабувати нас. Сьогоднішнє голосування чітко показало, хто є хто. На мій глибокий жаль і розчарування, фракція Віталія Кличка в черговий раз показала себе з найгіршої сторони. Ну, ми зробили висновки - як вони до підприємців, так і ми до них. Побачимося на виборах.