Мавроді пропонують «робити ноги з України»

«Інтернет партія України, як і обіцяла, знищуватиме всі засоби зв’язку, що використовуються Сергієм МАВРОДІ та його сектою для обдурення громадян».

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Інтернет партії України, переданому УНІАН.

При цьому лідер Інтернет партії України Дмитро ГОЛУБОВ заявив: «Я вже попередив С.МАВРОДІ, що йому пора робити ноги з України, інакше «МММ-2011» у нього просто не вийде. Поки він не поверне гроші українцям і не припинить приймати від них вклади – його сайти, телефони, електронні скриньки будуть знищуватися».

За словами Д.ГОЛУБОВА, С.МАВРОДІ, «звичайно, дуже красиво робить піраміду руками над головою, але її тут не буде». При цьому лідер Інтернет партії України радить усім громадянам: «Забирайте гроші, поки ще не пізно, дуже скоро ви вже не зможете цього зробити. Новий рік розпочався для «МММ-2011» погано, закінчиться куди гірше».

Крім того, прес-служба Інтернет партії України наводить слова народного депутата України від Партії регіонів Андрія ПІНЧУКА, який здивований тим, що «шахрай, який хоче обікрасти наших громадян, звертається до української влади». За словами А.ПІНЧУКА, «Департамент захисту прав споживачів Естонії ще 8 листопада 2011 року заборонив створення в країні фінансової піраміди, в Латвії бюро по боротьбі з економічними злочинами почало перевірку діяльності компанії, я зроблю все, щоб в Україні ця компанія припинила своє існування».

Як повідомляв УНІАН, 19 січня ц. р. Д.ГОЛУБОВ заявив, що домігся закриття сайту творця фінансової піраміди «МММ-2011» С.МАВРОДІ. Компанія Nicline, яка зареєструвала домен www.sergey-mavrodi.com, заблокувала доступ до домену у зв’язку з масовими розсилками громадянам США, Бельгії, Великої Британії рекламних листів із закликами вкладати гроші в «МММ-2011».

Після цього засновник фінансової піраміди «МММ-2011» С.МАВРОДІ звернувся до українського політичного істеблішменту з відкритим листом, в якому висловив своє обурення блокуванням роботи його сайту sergey-mavrodi.com і тим, що з ним борються «радикально й рішуче» представники самої влади.

С.МАВРОДІ звинуватив у блокуванні свого сайту голову Інтернет партії України Д.ГОЛУБОВА, зажадавши від української влади роз’яснити, як може в цивілізованій і правовій державі «злочинець цинічно і нахабно вихвалятися вчиненим ним злочином?».

«Саме це і відбувається зараз на очах у всіх. Д.ГОЛУБОВ фактично відкрито абсолютно визнає, що це саме він займався масовим розсиланням спаму від мого імені, через що і був зрештою закритий мій сайт. Куражиться і роздає із задоволенням інтерв’ю направо і наліво. Хвалиться, що і далі займатиметься тим же самим. Зневажатиме закон», – обурений С.МАВРОДІ.

«Більше того, Д.ГОЛУБОВА навіть підтримують деякі депутати! Що, здавалося б, зовсім вже немислимо! Позамежно! Адже це люди, які самі закони і пишуть! І якщо вже вони їх не поважають, то чого ж тоді чекати від звичайних, пересічних громадян? Який приклад вони подають їм? Такі, з дозволу сказати, народні обранці?», – продовжує в листі засновник фінансової піраміди.

«І тим не менш. Це має місце бути. Приміром, голова молодіжного крила Партії регіонів, народний депутат Андрій ПІНЧУК героїчно заявив днями, що «з фінансовими терористами потрібно діяти радикально і рішуче». Це як? «Радикально і рішуче»? Спам розсилати від їх імені? Або ще якось? У під’їздах, може, їх підстерігати? Чого вже там церемонитися? З терористами з цими? Фінансовими? І що взагалі, до речі, таке «фінансовий терорист»? Є таке поняття в українському законі?», – запитує С.МАВРОДІ.

Нагадаємо, в результаті діяльності С.МАВРОДІ та його фінансової піраміди «МММ» в 90-х роках XX століття постраждало, за різними оцінками, 10–15 млн. чоловік. 52 людини покінчили життя самогубством. Самого С.МАВРОДІ засудили, за гратами він провів 4,5 роки.