З Інтернету гнатимуть Мавроді

Лідер Інтернет партії України заявляє, що добився закриття сайту МММ-2011

Лідер Інтернет партії України Дмитро ГОЛУБОВ заявляє, що добився закриття сайту творця фінансової піраміди МММ-2011 Сергія МАВРОДІ. Компанія Nicline, що зареєструвала домен www.sergey-mavrodi.com, заблокувала доступ до домена у зв`язку з масовими розсилками громадянам США, Бельгії, Великобританії рекламних листів із закликами вкладати гроші в МММ-2011, повідомили УНІАН у прес-службі Інтернет партії України.

«Ми довго не могли ліквідувати це кубло, але сьогодні успіх посміхнувся нам, і ми переконали компанію Nicline в тому, що для їх компанії вигідніше не надавати послуг панові МАВРОДІ. Наскільки мені відомо від учасників системи МММ-2011, МАВРОДІ намагатиметься відновити сайт, найімовірніше, протягом тижня у нього це вийде, але ми й далі виганятимемо його з інших майданчиків, робитимемо все, щоб цей сайт не працював. Якщо держава не в змозі захистити своїх громадян, громадяни повинні самі себе захищати», – заявив Д.ГОЛУБОВ.

«Я завжди відстоював і відстоюватиму свою позицію – Верховна Рада зобов`язана прийняти закон, який дозволив би спецслужбам знищувати сайти, які несуть пряму загрозу національній безпеці, фінансовому добробуту, шкодять честі і гідності нашої країни», – наголосив Д.ГОЛУБОВ.

За інформацією прес-служби партії, закриття сайту МММ-2011 підтримали народні депутати України, зокрема, Андрій ПІНЧУК (Партія регіонів). «Цей сайт давно потрібно було закрити, десятки тисяч українців сьогодні залучені в аферу С.МАВРОДІ. Не потрібно бути фахівцем, щоб розуміти, що коли за 100 вкладених доларів через рік ви одержуєте 10 000, нічим хорошим це не закінчиться. Ми разом з Д.ГОЛУБОВИМ готуємо законопроект, який би забороняв рекламу фінансових пірамід на території України», – заявив А.ПІНЧУК.

Водночас, сказано в повідомленні, С.МАВРОДІ у своєму блозі повідомив: «У нас відняли домен, через спам, тобто колишня адреса тепер не працюватиме. Нічого страшного в цьому немає, інформація не пропаде. Це все одно, що була фірма, і в неї була вивіска, і ця вивіска називалася Х, і тепер її заборонено використовувати, доведеться використовувати вивіску Y. Це чиїсь провокації, було розіслано спам, приблизно 20 мільйонів, і за це ж хтось заплатив. Нам доведеться демонтувати білборди, радості мало. Ми тільки стали одним з найпопулярніших сайтів, гади, демони, що тут скажеш».

Як повідомляв УНІАН, з початку осені 2011 року в Києві і регіонах України почали з`являтися яскраво-оранжеві білборді, на огорожах і тротуарах – написи фарбою, що рекламують фінансову піраміду «МММ-2011».

Організатором піраміди виступає Сергій МАВРОДІ, засновник такого товариства в Росії в 1990-х роках. Тоді «МММ» збирала вклади населення, обіцяючи їм високі відсотки від прибутку. Виплати здійснювалися виключно за рахунок коштів, які вкладаються новими учасниками піраміди. Але незабаром організація припинила свою діяльність, не повернувши вклади більш як 10 млн. людей.

Учасники «МММ-2011» в Україні стверджують, що основні принципи роботи піраміди залишилися тими самими, що й 17 років тому. Проте українці, за їх словами, активно вкладають в піраміду.

За інформацією Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг, юридична особа «МММ-2011» статусу фінансової установи не одержувала і тому не може займатися наданням будь-яких фінансових послуг, що передбачають пряме або опосередковане залучення фінансових активів від фізичних осіб.