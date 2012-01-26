Путін нарахував 4 мільйони нелегальних мігрантів

У Росії близько 4 млн. мігрантів працюють нелегально – Путін

Москва. 26 січня. УНІАН. У Росії близько 4 млн. мігрантів працюють нелегально.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН сказав на розширеному засіданні колегії Федеральної міграційної служби Росії.

«За інформацією Федеральної міграційної служби, на території країни перебуває близько 9,2 млн. іноземців, із них, за оцінками, близько 4 млн. чоловік, хоча й стали на міграційний облік, однак працюють нелегально», - сказав В.ПУТІН і зазначив: «Добре, якщо працюють, адже є й інші способи заробляти гроші!».

За його словами, така ситуація створює поле для зловживань, корупції, порушення прав людей, організованої і побутової злочинності, а також деформує російський ринок праці та створює грунт для міжетнічних конфліктів.

При цьому він наголосив, що Росія не збирається закриватися від будь-кого, відгороджуватися.

В.ПУТІН вважає, що необхідно на порядок посилити вимоги до якості міграційної політики, включаючи регулювання трудової міграції.

Він нагадав, що під час кризи Росія скоротила квоти для іноземної робочої сили, до чого з розумінням поставилися у країнах СНД.

За його словами, сьогодні економіка зростає, місткість ринку праці збільшується, і без залучення трудових ресурсів з-за кордону економіці не обійтися.

Він нагадав, що влада РФ серйозно спростила порядок видачі дозволів на роботу для іноземних фахівців високого рівня.

В.ПУТІН вважає, що в цілому у сфері трудової міграції потрібно переходити на більш чіткі правила, зручні та необтяжливі для законослухняних людей. На його думку, потрібно зробити більш виразними процедури постановки на міграційний облік, видачі дозволів на проживання і роботу, і там, де це можливо, застосовувати електронний формат надання таких послуг.