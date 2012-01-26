Королевська у Давосі нагадає про Тимошенко

Лідер Української соціал-демократичної партії, народний депутат України (фракція «БЮТ-Батьківщина») Наталія КОРОЛЕВСЬКА 26-27 січня перебуватиме у Давосі (Швейцарія), де проходить щорічний Всесвітній економічний форум.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УСДП, під час зустрічей з європейськими політиками в Давосі Н.КОРОЛЕВСЬКА планує обговорити нинішню політичну і економічну ситуацію в Україні, можливі дії щодо звільнення екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО та перспективи євроінтеграції України.

Головна тема зустрічі світових лідерів в рамках Всесвітнього економічного форуму цього року – майбутнє світової економіки та проблеми пошуку нових моделей управління у контексті актуальних глобальних викликів, як в Європі, так і в усьому світі.

У форумі беруть участь: глава Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін ЛАГАРД, голова Європейського центрального банку Маріо ДРАГИ, президент Світового банку Роберт ЗЕЛЛІК, федеральний канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ, прем`єр-міністр Великої Британії Девід КЕМЕРОН, міністр фінансів США Тімоті ГАЙТНЕР, генеральний секретар ООН ПАН Гі Мун та інші.

*** Всесвітній економічний форум (ВЕФ) – міжнародна неурядова організація, діяльність якої спрямована на розвиток міжнародного співробітництва. Заснований у 1971 році професором бізнес-адміністрування Женевського університету Клаусом ШВАБОМ, який і донині є президентом Форуму. Штаб-квартира організації знаходиться в Женеві.

Членами ВЕФ є близько 1000 великих компаній та організацій, що представляють понад 50 країн світу. Головним заходом ВЕФ є щорічні ділові зустрічі, які проводяться традиційно на всесвітньо відомому гірськолижному курорті Давос наприкінці січня – на початку лютого з метою обговорення у неформальній обстановці найважливіших політичних та економічних проблем.