Із львівської міськради депутати викинули головного транспортника

Сьогодні депутати з ВО „Свобода”, на чолі з головою фракції Русланом КОШУЛИНСЬКИМ, вигнали із сесійної зали начальника управління транспорту та зв’язку Львівської міської ради Миколу ЖУКА під час його виступу на пленарному засіданні сесії міської ради щодо дії нової транспортної схеми, запровадженої у Львові з 1 січня цього року, оскільки вважають, що він та його заступник „після провального впровадження нової транспортної схеми не доклали достатньо зусиль, аби зупинити транспортний хаос у Львові та нормалізувати перевезення городян”.

Як передає кореспондент УНІАН, після того, як М.ЖУКА вигнали із сесійної зали, голова фракції ВО «Свобода» у Львівській міській раді Р.КОШУЛИНСЬКИЙ виступив з вимогою заборонити М.ЖУКУ перебувати у сесійній залі „доки в місті не повернуть стару транспортну схему”.

«Начальник управління транспорту Львівської міської ради Микола ЖУК та його заступник Андрій БІЛОУС не мають морального права перебувати у сесійні залі, оскільки, впроваджуючи нову транспортну схему у місті, продемонстрували свій непрофесіоналізм та абсолютну зневагу до городян. Вимагаємо звільнити їх із займаних посад, і допоки міський голова цього не зробить, транспортні питання депутати розглядати не будуть», - заявив Р.КОШУЛИНСЬКИЙ.

За його словами, М.ЖУК і А.БІЛОУС порушили ухвалу сесії від 10 листопада 2011 року щодо скасування рішення виконавчого комітету від 23 вересня 2011 р. №855 «Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування та Порядку проведення технічного аудиту перевізника». «Положення цієї ухвали зобов’язували виконавчі органи ради належно провести процедуру ухвалення рішень щодо організації перевезень. Проігнорувавши рішення депутатів та думку львів’ян, вони впровадили нову транспортну схему, що призвела до транспортного колапсу, який і спостерігаємо у місті впродовж місяця. До депутатів надходять тисячі звернень про те, що через проблеми в структурі нових схем та в графіку руху громадського транспорту городяни та гості міста мерзнуть на зупинках, очікуючи маршрутку. Люди змушені буквально прориватися в трамваї, тролейбуси та маршрутні таксі. Це є відвертим знущанням над львів’янами», - наголосив голова фракції «Свободи». Він наголосив, що «начальник управління транспорту Львівської міської ради М.ЖУК та його заступник А.БІЛОУС не мають морального права перебувати у сесійні залі, оскільки, впроваджуючи нову транспортну схему у місті, продемонстрували свій непрофесіоналізм та абсолютну зневагу до городян. Нехай доповідають про свою діяльність міському голові, який несе особисту відповідальність за прорахунки в транспортній схемі».

У свою чергу міський голова Львова Андрій САДОВИЙ висловив обурення такою поведінкою депутатів, „які під час доповіді попросили Миколу ЖУКА покинути сесійну залу та вдались до силових методів”.

«За ті роки, що працюю міським головою, я перший раз бачу таку поведінку депутатів. Депутатів обирала громада міста, тепер громада може побачити, кого вона обирала. Це публічна поведінка, а якою є не публічна? Ми будемо реагувати виключно відповідно до чинного законодавства», - зазначив міський голова Львова А.САДОВИЙ.

Він наголосив на тому, що „стався дуже неприємний інцидент”.

„Таких випадків у сесійній залі раніше ніколи не було. Я даю доручення голові комісії по етиці та законності скликати засідання комісії і розглянути поведінку депутата Руслана КОШУЛИНСЬКОГО і доповісти про це на наступному пленарному засіданні. Такі речі не можна залишати поза увагою, це порушення багатьох норм і етики, і закону», - додав А.САДОВИЙ.