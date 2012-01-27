Данія дедалі більше занепокоєна небезпечним розвитком подій в Україні

Європейський Союз не змінить свою позицію щодо неприпустимості переслідування українською владою опозиції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», про це заявив Постійний статс-секретар Міністерства закордонних справ Данії Клаус ГРУБЕ під час зустрічі з донькою лідера партії «Батьківщина», екс-прем’єром Юлії ТИМОШЕНКО Євгенією та заступником голови партії, колишнім віце-прем‘єр-міністром України Григорієм НЕМИРЄЮ у Копенгагені (Данія).

«Європейський Союз не змінить свою принципову позицію щодо неприпустимості систематичного порушення прав і свобод громадян в Україні та застосування системи кримінального правосуддя для переслідування політичних опонентів чинною владою України», - наголосив К.ГРУБЕ.

За його словами, угода про асоціацію між Україно та ЄС не може бути парафована, підписана та ратифікована європейськими парламентаріями, якщо ситуація в Україні не зміниться.

К.ГРУБЕ також підкреслив, що «Данія, як країна, яка зараз головує в ЄС, все більше занепокоєна небезпечним розвитком подій в Україні стосовно лідера опозиції, колишнього прем‘єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО та членів її уряду».

За його словами, особливо загрозливим це є напередодні парламентських виборів в Україні.

Є.ТИМОШЕНКО подякувала К.ГРУБЕ за підтримку та повідомила його про стан здоров‘я її матері та умови її утримання за гратами. «Від імені моєї матері я висловлюю Вам нашу подяку. Режим ЯНУКОВИЧА намагається знищити її як свого головного конкурента усіма можливими засобами, але їм це не вдасться», - сказала Є.ТИМОШЕНКО.

«Стан здоров‘я мами постійно погіршується. Ми дуже сподіваємося, що до неї все ж таки допустять незалежних іноземних лікарів», - додала вона.

З цього приводу статс–секретар наголосив, що «українська влада повинна забезпечити швидкий та безперешкодний допуск іноземних лікарів для медичного обстеження та за необхідності - лікування Юлії ТИМОШЕНКО за межами місця її утримання».

Також Є.ТИМОШЕНКО мала можливість поспілкуватися з міністром закордонних справ Данії Віллі СЬОВНДАЛЕМ.