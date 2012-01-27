Британський депутат розчарований резолюцією ПАРЄ щодо України

Резолюція Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) щодо України не повною мірою відображає справедливе ставлення до держави.

Таку думку в коментарі Укрінформу висловив член делегації Великої Британії у ПАРЄ Майк Хенкок.

"Я розчарований, адже упевнений, що у документ не увійшли деякі позитивні для України положення, які українське керівництво мало б уважно вивчити, взяти до уваги та виконати. Більше того, деяка негативна щодо України спрямованість резолюції навіть становить певну загрозу, адже є несправедливою відносно держави", - сказав британський політик.

Водночас, за його словами, "резолюцію, у цілому, можна вважати збалансованою та не такою вже й поганою для української влади".

Хенкок також високо оцінив роботу народних депутатів-членів української національної делегації на зимовій сесії ПАРЄ. "Я був дуже вражений якістю дискусії та внеском українських депутатів у роботу Асамблеї. Ці політики дійсно працюють, не бояться висловлювати думки та діяти", - зазначив депутат парламенту Великої Британії.

Як повідомляло агентство, ПАРЄ 26 січня на сесійному засіданні у Страсбурзі ухвалила резолюцію "Функціонування демократичних інституцій в Україні". За документ проголосували 69 депутатів, проти - 8, утрималися - 14.