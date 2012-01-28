Пам'ять Героїв Крут вшанують влада, опозиція і Тягнибок

На Чернігівщині 29 січня пам'ять Героїв Крут вшанують представники влади і політичних сил.

Як передає кореспондент УНІАН, про заходи на Меморіальному комплексі "Пам'яті Героїв Крут" поблизу с.Пам’ятне Борзнянського району повідомила Чернігівська облдержадміністрація, Українська народна партія та ВО "Свобода".

Офіційні заходи з вшанування пам'яті Героїв Крут за участю керівництва облдержадміністрації розпочнуться 29 січня об 11 годині. Під час проведення виїзної наради з підготовки церемонії заступник голови облдержадміністрації Віктор ТКАНКО особливу увагу акцентував на безпечних умовах перебування учасників заходу у зв’язку з різким зниженням температури.

О 12 годині мають розпочатися заходи націонал-демократичних сил – УНП, "Нашої України", інших партій та громадських організацій патріотичного спрямування. У програмі передбачаються панахида, покладання вінків, мітинг-реквієм, присвячений мужнім борцям за незалежність України.

На 13 годину біля пам’ятника заплановані заходи за участю активістів Всеукраїнського об’єднання "Свобода" та їх лідера Олега ТЯНГИБОКА.