Пам'ять Героїв Крут вшанують влада, опозиція і Тягнибок

07:12, 28 січня 2012
Політика
1912 0

У неділю - 94-та річниця

На Чернігівщині 29 січня пам'ять Героїв Крут вшанують представники влади і політичних сил.

Як передає кореспондент УНІАН, про заходи на Меморіальному комплексі "Пам'яті Героїв Крут" поблизу с.Пам’ятне Борзнянського району повідомила Чернігівська облдержадміністрація, Українська народна партія та ВО "Свобода".

Офіційні заходи з вшанування пам'яті Героїв Крут за участю керівництва облдержадміністрації розпочнуться 29 січня об 11 годині. Під час проведення виїзної наради з підготовки церемонії заступник голови облдержадміністрації Віктор ТКАНКО особливу увагу акцентував на безпечних умовах перебування учасників заходу у зв’язку з різким зниженням температури.

О 12 годині мають розпочатися заходи націонал-демократичних сил – УНП, "Нашої України", інших партій та громадських організацій патріотичного спрямування. У програмі передбачаються панахида, покладання вінків, мітинг-реквієм, присвячений мужнім борцям за незалежність України.

На 13 годину біля пам’ятника заплановані заходи за участю активістів Всеукраїнського об’єднання "Свобода" та їх лідера Олега ТЯНГИБОКА.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter