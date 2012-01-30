В Нашій Україні побачили, що влада втрачає контроль у сфері ЖКГ

Влада втрачає контроль за ситуацією в сфері житлово-комунального господарства.

Таку думку висловив народний депутат від «Нашої України», член парламентського Комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики Віктор МАТЧУК, повідомили УНІАН у прес-службі «Нашої України».

«Те, що питання повзучого підвищення тарифів в житлово-комунальній сфері минулого тижня вже вдруге за останні півтора року було розглянуто на засіданні Кабінету міністрів, свідчить, що влада втрачає контроль за розвитком ситуації в галузі», - наголосив він.

За словами В.МАТЧУКА, робота у галузі житлово-комунального господарства проводиться не системно і не продумано.

З одного боку, зауважив депутат, «ми є свідками абсолютно непослідовних дій, коли чиновників, яких звільняють за прорахунки в роботі в сфері ЖКХ, згодом призначають керувати Національною комісією регулювання ринку комунальних послуг». З другого боку, виконавча вертикаль нехтує прямими вказівками Президента, наприклад щодо невідкладної уніфікації тарифів, добав він.

З третього боку, підкреслив В.МАТЧУК, замість послідовних дій влада схиляється до «банальної кампанійщини», що призводить до збільшення кількості державних органів, які переймаються тарифами. І це лише посилює колективну безвідповідальність.

«Нашоукраїнець» наголосив, що влада вперто не бажає дивитися в корінь проблем. «А їх суть проста і очевидна. Житлово-комунальна сфера запрацює стабільно та передбачувано лише тоді, коли в галузі запрацюють нормальні економічні закони. Насамперед з’явиться конкуренція та прозоро обраховуватиметься собівартість послуг. Без цього усі розноси на засіданнях Кабінету міністрів чи у Президента виконуватимуть виключно функції випускання пари та дешевого піару», - сказав депутат.