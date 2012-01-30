Київпастранс: «Електричка Попова» перевезла майже мільйон пільговиків

У КП «Київпастранс» повідомляють, що послугами міської електрички у 2011 році скористалися 2 млн. 744 тис. пасажирів. З них 968,2 тис. пасажирів-пільговиків протягом року користувалися електричкою безоплатно.

Нагадаємо, з січня до вересня минулого року працювали тільки дві станції міської електрички: «Київ-Петрівка» та «Троєщина». За цей період послугами електрички скористались 495,5 тис. пасажирів. З них безкоштовно – 174,8 тис. пасажирів пільгових категорій.

У жовтні 2011 року було відкрито ще 12 станцій міської електрички. За цей період – у жовтні, листопаді та грудні, електричкою скористалися 2 млн. 249,2 тис. пасажирів. З них 793,4 тис. пільговиків.

Прес-служба київської влади нагадує, міська електричка була введена в експлуатацію за ініціативи Олександра Попова в жовтні 2011 року в рамках створення в Києві нової системи громадського транспорту. Міська електричка стала в Києві шостим видом транспорту – після трамваю, тролейбусу, автобусу, метро та фунікулеру.