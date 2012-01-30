Луценко звернувся до американського суду

Колишній міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО звернувся до одного із судів США з приводу свого незаконного затримання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні журналістам під час судового засідання через своїх адвокатів.

«Так, я справді подав позов до спеціалізованого американського суду на посадовців України, відповідальних за незаконне утримання мене під вартою, що призвело до тяжких наслідків для мого здоров`я», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Він пояснив, що суд, до якого він подав позов, на відміну від Європейського суду з прав людини, розглядає позов не до держави в цілому, а до конкретних осіб.

«Я впевнений, що відповідатимуть і фальсифікатори справи з Генпрокуратури, і судді, які ухвалювали антиконституційне рішення (про взяття Ю.ЛУЦЕНКА під варту - УНІАН), причому персонально», - наголосив Ю.ЛУЦЕНКО.

За даними агентства РАПСІ (rapsinews.ru), в позові, поданому до Федерального суду округу Колумбія, Ю.ЛУЦЕНКО вимагає визнати його кримінальне переслідування незаконним і політично мотивованим, а також стягнути на його користь компенсацію моральної шкоди, сума якої в заяві не уточнюється. На обґрунтування підсудності справи американському суду позивач наводить закон про правопорушення щодо іноземних громадян, яке дозволяє розглядати в США порушення прав людини за кордоном.

Згідно з копією документа, що його має у своєму розпорядженні РАПСІ, позов подано до генпрокурора Віктора ПШОНКИ і кількох його підлеглих.

Ю.ЛУЦЕНКО звинувачує відповідачів у порушенні його права на недоторканність особи шляхом незаконного арешту і необґрунтовано тривалого утримання під вартою. Крім того, екс-керівник МВС стверджує, що в ув`язненні його було піддано нелюдському і такому, що принижує його гідність поводженню.

На думку представників Ю.ЛУЦЕНКА, з їх довірителем поводяться “як з найнебезпечнішим злочинцем", хоча всі інкриміновані йому діяння мають ненасильницький характер.

"ЛУЦЕНКА утримують у варварських, жорстоких, нелюдських і принизливих умовах. Відповідальних за це слід було б віддати під суд, навіть якби в цій клітці сиділа тварина, а не людина", - відзначають адвокати.

Крім В.ПШОНКИ відповідачами за позовом виступають його перший заступник Рінат КУЗЬМІН, а також співробітники Генпрокуратури Сергій ВОЙЧЕНКО й Антон ЗІНЧЕНКО.