У вівторок, 31 січня, о 15:00 у Києві відбудеться прес-конференція «Взуттєва галузь Україні: підсумки-2011, якість-2012».

Учасники:

Олександр БОРОДИНЯ - президент, глава правління Ліги «Укршкірвзуттяпром», президент Асоціації «Укршкірпром»;

керівники взуттєвих підприємств України.

Питання, винесені на прес-конференцію:

1. Підсумки роботи взуттєвої галузі країни за 2011 рік.

2. Якість та конкурентоспроможність продукції вітчизняних підприємств.

3. Нова Програма інформування споживачів про якість взуття, реалізованого в роздрібній торгівлі України.

Керівник двох організацій, які об'єднують підприємства взуттєвої та шкіряної галузей - Ліги українських виробників взуття «Укршкірвзуттяпром» та Асоціації шкіряних підприємств «Укршкірпром», а також керівники провідних взуттєвих підприємств країни підіб’ють підсумки роботи взуттєвої галузі в 2011 році, а також розкажуть про свої напрацювання щодо підвищення якості та конкурентоспроможності власної продукції та про участь кращих взуттєвих підприємств в новій Програмі інформування споживачів про якість взуття, що реалується в роздрібній торгівлі, яка стартує в 2012 році.

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Олена РАЙЧЕНКО, менеджер зі зв'язків з громадськістю

тел.: +380 (44) 593-6144, (096) 920-3336

е-mail: e.raichenko @ ianp.com.ua

Адреса проведення: м. Київ, вул. Старокиївська, 10-Г, бізнес-центр «Вектор», корпус А, поверх 1, прес-центр інформагентства «НАШ ПРОДУКТ».

У залі надаються послуги вільного доступу до wi-fi.

Схему проїзду наведено тут.