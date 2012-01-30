Журналісти вимагають розслідувати причетність Литвина до справи Гонгадзе

Професійні журналістські організації та рухи закликають Печерський суд Києва зробити процес над екс-начальником Департаменту зовнішнього спостереження МВС України Олексієм ПУКАЧЕМ більш відкритим, а Генеральну прокуратуру – визначитися процесуально щодо Володимира ЛИТВИНА, Едуарда Фере та Леоніда ДЕРКАЧА в питанні їх причетності до справи Георгія Гонгадзе.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в спільній заяві руху «Стоп цензурі!», Міжнародної правозахисної організації «Репортери без кордонів», Української медіа-асоціації, до якої входить Інститут масової інформації, Інститут медіа-права, Бюро журналістських розслідувань «Свідомо», «Телекритика» та інші, поширеній сьогодні на засіданні міжвідомчої робочої групи з аналізу стану додержання законодавства про свободу слова та захисту прав журналістів.

В заяві висловлюється глибока стурбованість відсутністю будь-якого прогресу у встановленні справедливості і покаранні замовників вбивства журналіста Георгія Гонгадзе протягом двох останніх років.

Також журналісти стурбовані тим, що процес за обвинуваченням О.ПУКАЧА лишається повністю закритим, хоча серед 116 томів справи таємними є лише близько десятка томів.

«Ми розцінюємо закритість усього судового процесу як порушення права громадськості та потерпілих на отримання суспільно важливої інформації, і вважаємо, що таким чином створюється штучна перешкода журналістам у виконанні їхніх професійних обов’язків», – йдеться в заяві.

Також в заяві зазначається, що роздрібненість справи Г.Гонгадзе заважає встановленню справжніх замовників вбивства.

Журналісти нагадують, що таких справ на сьогодні існує п’ять.

Водночас вони вимагають невідкладно визначитися щодо тих осіб, чиї імена фігурують у показах О.ПУКАЧА та екс-майора Управління Державної охорони Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА.

Зокрема, журналісти згадують прізвища В.ЛИТВИНА, Л.ДЕРКАЧА, Євгена МАРЧУКА, Олександра МОРОЗА, Е.Фере.

«Проти них є така сукупність доказів, що й проти екс-міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка та екс-Президента України Леоніда КУЧМИ, але немає ні постанови про відмову в порушенні кримінальної справи, ні постанови про порушення кримінальної справи. Ми вимагаємо негайно припинити політичні спекуляції стосовно Гонгадзе», - наголошують журналісти у своїй заяві.

Також підписанти засуджують відмову Генеральної прокуратури у розслідуванні перешкоджання слідству у справі Гонгадзе, зокрема, встановлювати осіб, які причетні до фальсифікації та блокування розслідування у 2000-2004 роках, встановлювати, чи перешкоджав розслідуванню у справі Л.КУЧМА.

При цьому у заяві нагадується, що факт такого перешкоджання було встановлено рішенням Європейського суду з прав людини у справі Гонгадзе проти України від 8 листопада 2005 року.

Також в заяві журналісти бажають отримати відповідь від Служби безпеки України, чи оголошено М.МЕЛЬНИЧЕНКА у міжнародний розшук, і пояснити, чому екс-майор вільно та безперешкодно пересувається в Європі.

Адвокат Мирослави ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО, яка була присутня на засіданні, зауважила, що раніше справа О.ПУКАЧА в суді слухалась у змішаному режимі, оскільки закритий режим підриває довіру до рішення суду, яким би воно не було. Вона висловила сподівання, що активна позиція і журналістів, і присутніх на засіданні правоохоронців сприятиме тому, що під час наступного клопотання про перехід на змішаний режим слухання суддя задовольнить це клопотання.

Також В.ТЕЛИЧЕНКО розкритикувала відсутність інформації про хід розслідування справи щодо Ю.Кравченка.

В ході засідання обговорювалась можливість запрошення на наступне засідання представників судової гілки влади для обговорення питання більшої відкритості судових процесів та роботи журналістів під час судових засідань.