Підприємці: на владу будуть тиснути корупціонери, яких позбавили прибутків

Столичні дрібні і середні підприємці не виключають, що структури, які втратили корупційні доходи через затвердження Київрадою рішення про легалізацію незаконних МАФів, будуть чинити тиск на київську владу, щоб рішення було скасовано. Про це Главкому повідомив керівник Християнсько-демократичного союзу підприємців (ХДСП) Сергій Белан.

«Очевидно, що структури, двадцять років отримували надприбутки від «кришування» незаконного бізнесу у сфері МАФів, дуже розчаровані рішенням Київради. Сьогодні ці потоки спрямовані до бюджету, що, звичайно ж, не може влаштовувати корупціонерів. Не можна виключати, що вони будуть чинити тиск на столичну владу з вимогою скасувати рішення. У тому числі тиск політичний - в Київраді, на жаль, є сили, для яких політичні або суто меркантильні інтереси важливіші за інтереси 80 000 київських підприємців», - зазначив Белан.

Керівник ХДСП не виключив також спробу зацікавлених осіб «організувати громадську думку». За його словами, подібні форми вже використовувалися в попередні роки. «Можна згадати гучну кампанію навколо кіосків, що сколихнули Київ кілька років тому. Тоді також використовувалися різні прийоми дискредитації дрібного бізнесу. Люди, які стоять за цим, не розуміли і не хочуть розуміти, що десятки тисяч киян сьогодні отримали надію на нормальне життя, нормальний, легальний - акцентую - бізнес. А вони цю надію хочуть зруйнувати», - зазначив Белан.

Експерт також висловив упевненість, що київська влада не скасує рішення про легалізацію МАФів. «Це рішення було прийнято на вимогу громадськості. Вперше за багато років до керівництва містом прийшли люди, які прислухаються до думки дрібних підприємців. Голова КМДА Олександр Попов запевнив нас, що місто буде робити все для розвитку дрібного і середнього бізнесу, що столичні підприємці можуть бути впевнені у своєму майбутньому. Я переконаний, що ніякий тиск плани столичного керівництва не змінить», - сказав керівник ХДСП.

Нагадаємо, 26 січня 2012 Київська міська рада затвердила рішення «Про деякі питання підприємницької діяльності у тимчасових спорудах», яке дозволить легалізувати діяльність МАФів на території столиці. Проти цього проекту рішення виступили фракції «УДАР» Віталія Кличка і «БЮТ-Батьківщина».

Головний координатор громадянської кампанії «Форум порятунку Києва», один з ініціаторів створення політичної партії «Форум» Віталій Черняховський розкритикував рішення Київради про легалізацію незаконно встановлених МАФів.