У Попова гарантують порядок у столиці до Євро і після

На кожен матч ЄВРО 2012 розробляють окремий сценарій з організації безпеки, де мають бути враховані всі особливості події – від специфіки міст-господарів до історії стосунків між командами суперниками. Окремі схеми з організації безпеки розроблять і для матчів, які відбудуться у Києві.

За словами першого заступника глави Нацагентства з підготовки до ЄВРО 2012 Олександра Бірсана, минулого року для кожного об’єкту турніру вже були розроблені загальні плани з безпеки, де врахували інфраструктуру міст, розміщення об’єктів тощо. Після фінального жеребкування турніру до цих планів мають бути додані більш детальні розрахунки, що враховуватимуть характерні риси кожного матчу.

Зараз відповідні служби уточнюють плани, враховуючи особливості країн, історію зустрічей команд, характеристику фанів збірних, їх очікувану чисельність та інше.

Нагадаємо, 26 січня 2012 року на пленарному засіданні Київська міська рада підтримала проект рішення «Про затвердження «Міської цільової комплексної програми профілактики та протидії злочинності в м. Києві «Безпечна столиця» на 2012-2015 роки». Ця програма не лише сприятиме забезпеченню правопорядку у місті, а й є надзвичайно важливою в контексті підготовки до чемпіонату з футболу ЄВРО 2012.

Основними завданнями програми є:

• вдосконалення системи реагування на заяви та повідомлення про злочини (систем відео-спостереження, засобів екстреного виклику міліції тощо);

• покращення інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади та правоохоронних органів з використанням сучасних телекомунікаційних і інформаційних технологій;

• проведення профілактичної роботи з неблагополучними сім’ями, а також розроблення механізму екстреного реагування на факти бездоглядності дітей з метою недопущення їх втягнення у злочинну діяльність;

• формування системи реінтеграції бездомних осіб та соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, тощо.

Офіційний портал київської влади