Прокуратура обшукує другу квартиру Авакова

Слідчі прокуратури Харківської області розпочали слідчі дії у другій квартирі екс-губернатора Харківщини Арсена АВАКОВА, що знаходиться за адресою вулиця Мироносицька, 22.

Як повідомила кореспондента УНІАН прес-секретар А.АВАКОВА Наталія СТАТІВКО, у цій квартирі екс-губернатор проживає в даний час.

За її словами, слідчі дії розпочалися близько 12.30. До приміщення квартири А.АВАКОВА на час проведення слідчих дій слідчі впустили адвоката екс-губернатора.

Н.СТАТІВКО зауважила, що у даний час адвокат не має можливості спілкуватися з журналістами, тому жодної інформації про проведення слідчих дій немає.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 7.30 квартиру А.АВАКОВА в будинку по вулиці Дружби Народів, 279 заблокували двоє бійців спіцпідрозділу «Сокіл», до приміщення також зайшли троє людей у штатському. За словами Н.СТАТІВКО, люди, які ввійшли до приміщення, не представилися та не прокоментували мету свого прибуття. Крім того, за її словами, до приміщення квартири не впустили адвокатів А.АВАКОВА. Н.СТАТІВКО наголосила, квартира, в яку зайшли люди, належить екс-губернатору Харківської області, однак він вже близько двох років проживає за іншою адресою.

Пізніше прокуратура Харківської області підтвердила факт проведення слідчих дій у квартирі А.АВАКОВА.

26 січня прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу стосовно А.АВАКОВА за ч.3 статті 365 (перевищення службових повноважень і влади, що спричинили тяжкі наслідки). За словами начальника управління прокуратури Олександра БАБІКОВА, санкція ч.3 статті 365, за якою порушено кримінальну справу проти А.АВАКОВА, передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 10 років. Екс-губернатора підозрюють у причетності до незаконної зміни цільового призначення та передачі у власність 55 га державних земель вартістю понад 5,5 млн. грн.