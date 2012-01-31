Кужель закликає «засипати» Єфремова землею

Координатор громадського руху «Громадянський спротив» Олександра КУЖЕЛЬ закликає українців надіслати голові фракції Партії регіонів Олександру ЄФРЕМОВУ мільйони листівок із землею на знак протесту проти ухвалення закону «Про ринок земель».

Із таким закликом вона виступила на своїй сторінці у Facebook.

Політик зауважує, що 8 лютого розпочинається чергова сесія Верховної Ради України, і перед депутатами поставлено завдання – за будь-яку ціну проголосувати законопроект «Про ринок земель».

«Останнє, що належало нам і де ми ще були господарями, – піде з молотка. Вони відберуть нашу землю за безцінь. А нас, як і сотні років тому, пустять батраками і наймитами», - пише О.КУЖЕЛЬ.

На знак протесту вона пропонує надіслати лист із «жменькою своєї землі» на адресу лідера провладної фракції.

Також, користувачам соціальної мережі пропонується поширювати листівку із зверненням до співвітчизників руху Громадянський спротив.

«Останнє наше багатство і останнє, що ми можемо назвати Україною – нашу землю – сьогодні хоче відібрати у нас зграя провладних мародерів. Вони задумали найграндіознішу аферу пограбування Українського народу: бандитський закон «Про ринок земель», який з 8 лютого проголосує Верховна Рада запишіть у своє серце кожну почвару, яка віддасть свій голос за те, щоб усі ми стали батраками і наймитами у бандитів, які скуплять українську землю за безцінь і стануть феодалами планетарного масштабу. Українська земля належить народу!!! Ти сам повинен вирішувати її долю!!! Зупини окупантів!!! Підтримай український народний земельний рефередум!!! Запакуй у поштовий конверт жменьку своєї землі і надішли її Верховній Раді: 01008, м.Київ, вул. м.Грушевського, 5, Верховна Рада України, голові фракції Партії регіонів ЄФРЕМОВУ О.С. Їм мало сотень тисяч загарбаних гектарів полів, лісів і приватних заповідників… нехай мільйони конвертів з українською землею нагодують досхочу!!!», - наголошується в листівці.