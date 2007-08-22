Жириновського в Україні неначе підмінили

Жириновський приїхав в Рівне з своєю охороною і групою тележурналістів. Гість відвідав Рівненський обласний державний архів. Саме там знаходяться документи про фабрику, якою володів його дід Іцек Айзік Эйдельштейн.

- Мені не терпілося познайомитися зі всіма архівними документами, в яких йдеться про моїх родичів в Костополі, - сказав віце-спікер Держдуми. - Адже там до війни жили мої дідусь і бабуся, тітка з сім`єю, народився батько, якого я розшукував багато років.

Майже півтори години Володимир Жириновський з цікавістю вивчав архівні матеріали магістрату міста Костополя. З них слідує, що його дід Іцек Айзік Эйдельштейн був відомим в окрузі промисловцем і шанованою людиною. Він мав свою деревообробну фабрику, де працювали 200 чоловік. На її території функціонувала залізниця, по якій відправляли до Європи готову продукцію.

У 1939 році з приходом радянської влади фабрику націоналізували. Та ж доля спіткала і будинок, де жили Эйдельштейни з дітьми. А фашисти, що вторглися в місто, вивезли з підприємства велику кількість устаткування. У документах архіву за 1944 рік в списках зруйнованих німцями промислових об`єктів значиться і фабрика Іцека Айзіка Эйдельштейна.

- Відомо, що в серпні 1941 року фашисти розстріляли під Костополем багато євреїв, - говорить директор Рівненського державного обласного архіву Микола Іванович Григорук. - На жаль, ми не знайшли списків страчених...

Як вважає сам Жириновський, його дід, бабця і тітка з дочкою загинули саме під час масових розстрілів в Костополі. Тільки батькові вдалося уникнути страшної долі. На початку війни він опинився в Казахстані, одружився, і в 1946 році у нього народився син Володимир.

Після ознайомлення з документами гість з Росії обдарував працівників архіву продукцією марки «Жириновський»: горілкою, одеколоном, книгами і кепками. Потім в дружній і теплій атмосфері всі разом пили українську горілку і їли сало.

Відомого скандаліста ніби підмінили - він нестримно дякував присутнім і ні слова не говорив про політику.

Наступного дня Володимир Вольфович відвідав Костополь. Вже при в`їзді в місто його зустріли як дорогого земляка хлібом і сіллю.

Комсомольская правда в Украине