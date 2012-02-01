Батьківщина рекомендуватиме Авакову не повертатися до України

Політична партія ВО «Батьківщина» рекомендуватиме оголошеному в розшук екс-губернатору Харківщини, голові Харківської обласної організації партії Арсену АВАКОВУ просити політичний притулок за кордоном.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Харкові повідомив голова фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрій КОЖЕМ’ЯКІН, відповідаючи на запитання журналістів про те, чи буде партія рекомендувати А.АВАКОВУ просити політичний притулок за кордоном.

А.КОЖЕМ’ЯКІН зауважив, що найближчими годинами буде розповсюджено відповідну заяву керівництва партії ВО «Батьківщина».

«В заяві буде звернення до керівників демократичних країн, щоб вони сприяли захисту і наданню всілякої допомоги пану АВАКОВУ. І партійна президія буде робити все, щоб встановлювати зв’язок із європейськими нашими колегами. Цим займається пан НЕМИРЯ, заступник голови партії. Тобто, ми будемо це робити, обов’язково», - сказав А.КОЖЕМ’ЯКІН.

Як повідомляв УНІАН, 31 січня 2012 року А.АВАКОВА, керівника Харківської обласної партійної організації ВО «Батьківщина», колишнього главу Харківської обласної державної адміністрації (2005-2010 рр.), оголосили в міжнародний розшук.

26 січня прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу щодо А.АВАКОВА за ч. 3 ст. 365 (перевищення службових повноважень і влади, що спричинили тяжкі наслідки). Його підозрюють у причетності до незаконної зміни цільового призначення і передачі у власність 55 га державних земель вартістю понад 5,5 млн. грн.