6 лютого о 13.30 в УНІАН (Київ, Хрещатик, 4) відбудеться прес-конференція «Нехай твоє серце б’ється в одному ритмі з країною» - з нагоди старту масштабного проекту «Серце країни»

Учасники прес-конференції: народний депутат України, голова ВМГО «Молоді регіони» Андрій ПІНЧУК, керівник освітньої організації «Upgrade» Андрій КЛИМЕНКО, меценат акції Олена ДЕГРІК, представник генерального спонсора акції компанії «Smart building» Андрій ЛИСАК, арт-директор парку "Київська Русь" Наталія ПЕТРОВА.

Благодійні концерти в рамках акції «Серце країни» проходитимуть 8-14 лютого у ТРЦ «Dream town». Організатори акції планують зібрати кошти на придбання апарату штучного вентилювання легенів для недоношених новонароджених дітей для лікарні «Охматдит» (орієнтовна вартість 40 тис. дол.).

Організатори проекту: Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Молоді регіони», ініціативна група «Фотон» та освітня організація «Upgrade».

Акція проводиться за підтримки Фонду Віктора Пінчука, зірок шоу-бізнесу, громадських та політичних діячів і засобів масової інформації.

Акредитація: Альона ЗУБЧЕНКО (096) 506-55-88, zubchenkoalona@gmail.com; Кирило МАРІКУЦА (093) 754-14-41