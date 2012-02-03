Турчинов розповів, як Тимошенко робить йому зауваження

Перший заступник голови “Батьківщини” Олександр ТУРЧИНОВ заявляє, що лідер партії Юлія ТИМОШЕНКО керує процесом формування списку кандидатів у народні депутати на парламентські вибори.

Про це О.ТУРЧИНОВ повідомив в інтерв’ю «Українській правді».

На запитання, хто формуватиме список "Батьківщини", він відповів, що відповідне рішення ухвалюватиме з’їзд. “Але готувати ці рішення будуть президія, політична рада партії та наш лідер – Юлія Володимирівна ТИМОШЕНКО”, – зауважив О.ТУРЧИНОВ.

Він додав, що голова партії не просто бере участь у формуванні списку, а “керує цим процесом”.

Водночас О.ТУРЧИНОВ зазначив, що останнім часом комунікація між ним та Ю.ТИМОШЕНКО відбувається дуже складно. “У нас є тільки один механізм – це захисники Юлії Володимирівни”, – повідомив перший заступник голови «Батьківщини».

О.ТУРЧИНОВ також визнав, що Ю.ТИМОШЕНКО іноді робить йому зауваження через те, що він «недопрацьовує в питаннях єднання опозиції». «Вона це б зробила краще, безумовно, коли б була на свободі, це об’єктивно», - вважає він.

За словами О.ТУРЧИНОВА, він усвідомлює, що є однопартійці, які незадоволені його діяльністю. «Це дивно було б, коли б всі були задоволені моєю діяльністю. Коли б я нічого не робив, десь тихо сидів у куточку, може, тоді були б всі задоволені. Але, в першу чергу, нашою діяльністю, м’яко кажучи, незадоволені чинні можновладці, які й замовляють та створюють подібний низькоякісний «компромат», – сказав він.

Він назвав спекуляціями влади інформацію про приховування листів Ю.ТИМОШЕНКО з колонії, у яких вона висловлює незадоволення діяльністю керівників “Батьківщини”, зокрема самого О.ТУРЧИНОВА. “Тому спекуляції навколо того, що якісь листи надають, якісь ховають – це все дурня, повірте мені. У нас є можливість спілкуватися. Крім того, коли треба, Юлія Володимирівна має можливості звернутися до ЗМІ напряму. Крім ВЛАСЕНКА, вона спілкується із Женею. Невже дочка буде приховувати якусь інформацію від своєї мами? Чи вона б на прохання мами не зробила б якусь заяву, яка, можливо, нам би не сподобалась? Тому всі ці чутки – це спроба реалізувати мрії Адміністрації Президента, що є якийсь розкол, є якась недовіра, якесь непорозуміння. Ці сподівання марні. "Батьківщина" і ТИМОШЕНКО - одна команда, один живий організм”, – наголосив О.ТУРЧИНОВ.