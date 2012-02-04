Янукович: окремі держави прагнуть посилити позиції за рахунок інших

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що бажання окремих держав посилити свої позиції на енергетичному ринку не повинне здійснюватися за рахунок інтересів інших держав.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на 48-й Мюнхенській конференції з питань безпеки.

"Ми розуміємо бажання окремих держав підсилювати свої позиції на енергетичному ринку. Разом з тим, переконаний, що це не повинно здійснюватися за рахунок безпеки інших країн", - відзначив Президент.

За його словами, зрозуміло, що пошук балансу в цьому питанні є складним завданням, але знаходити взаємоприйнятний компроміс необхідно у будь-якому разі.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що створення єдиних, чітких правил гри, ефективних правових рамок для міжнародної співпраці є запорукою успіху.

"Водночас, мушу констатувати, що будь-які, навіть найдовершеніші інструменти, абсолютно неефективні, якщо залишаються лише на папері", - сказав Президент.

За його словами, в Україні розуміють, що в рамках певних правил удосконалення таких інструментів є можливим і, в цілому, доцільним. Зокрема, Україна виступає за практичну реалізацію ініціативи зі створення на багатосторонньому рівні механізмів раннього попередження енергетичних криз. Зазначені питання вже обговорювалися в різних форматах, зокрема в рамках ОБСЄ. При цьому В.ЯНУКОВИЧ відзначив, що розбіжності в позиціях держав і, перш за все, відсутність належної політичної волі не дозволили досягти конкретних домовленостей з цього питання.

"Ми вітаємо початий процес модернізації інструментів і процедур Енергетичної хартії", - наголосив Президент.

Він висловив надію, що цей процес приведе до збалансованого врахування інтересів усіх учасників хартії.

Президент нагадав, що минулого року Україна приєдналася до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства. "Для нас це був свідомий і важливий крок у контексті реалізації курсу на інтеграцію до ЄС", - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, Україна вживає необхідних заходів щодо адаптації національного законодавства до норм і правил Європейського Союзу, зокрема в енергетичній сфері. "Ми докладаємо максимум зусиль для виконання взятих на себе зобов'язань. Разом з тим, украй важливим при цьому є рівність умов для всіх учасників процес", - відзначив В.ЯНУКОВИЧ.

Зважаючи на це, за його словами, Україну не можуть не турбувати деякі сигнали про можливу зміну загальноприйнятих правил гри на догоду інтересам окремих компаній або країн. Ухвалення таких рішень може повністю зруйнувати основу для побудови ефективних міжнародних платформ взаємодії в енергетичній сфері, переконаний Президент України.

"Вже багато років ми говоримо про необхідність налагодження тристоронньої співпраці між ключовими сторонами енергетичного діалогу – постачальниками, транзитерами і споживачами", - нагадав він.

"На жаль, згаданий формат поки що не впроваджено. Проте, ми переконані в необхідності такого максимально широкого діалогу", - сказав глава держави.

Він пообіцяв, що Україна, зі свого боку, також докладатиме всіх необхідних зусиль для подальшого розвитку цього діалогу, зокрема в рамках ОБСЄ, де головуватиме в 2013 році.