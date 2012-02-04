Королевська: Партія регіонів готує провокації

Днями плануються провокації, спрямовані на бігборди та сітілайти опозиційних політиків, аби помститися за зіпсовані раніше борди Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила лідер УСДП, народний депутат України (фракція «БЮТ-Батьківщина») Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

За її словами, сьогодні в офіс партії УСДП надійшов телефонний дзвінок. «Нас попередили, що Партія регіонів готує провокацію. Днями планується псувати бігборди та сітілайти із зображенням опозиційних політиків, щоб помститися за зіпсовані борди ЯНУКОВИЧА», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Довідка УНІАН. Цього тижня стартувала рекламна кампанія газети «Коментарі». На бігбордах та сітілайтах розміщено обкладинку видання із зображенням Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ.