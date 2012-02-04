Королевська: Партія регіонів готує провокації
Каже, до офісу УСДП телефонували
Днями плануються провокації, спрямовані на бігборди та сітілайти опозиційних політиків, аби помститися за зіпсовані раніше борди Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила лідер УСДП, народний депутат України (фракція «БЮТ-Батьківщина») Наталія КОРОЛЕВСЬКА.
За її словами, сьогодні в офіс партії УСДП надійшов телефонний дзвінок. «Нас попередили, що Партія регіонів готує провокацію. Днями планується псувати бігборди та сітілайти із зображенням опозиційних політиків, щоб помститися за зіпсовані борди ЯНУКОВИЧА», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.
Довідка УНІАН. Цього тижня стартувала рекламна кампанія газети «Коментарі». На бігбордах та сітілайтах розміщено обкладинку видання із зображенням Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ.