Київський губернатор: Реформи Президента не дійшли на місця
Мовляв, там навіть суті не знають
Голова Київської облдержадміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК запропонував міністру аграрної політики та продовольства України Миколі ПРИСЯЖНЮКУ спільно ініціювати зміни до чинного законодавства.
Як повідомили УНІАН у прес-службі КОДА, за словами голови облдержадміністрації, це необхідно, щоб «на селі працювали такі господарі, які вболівають не лише за свій урожай, а й за представників сільської громади, зрештою за саме село».
Зокрема, А.ПРИСЯЖНЮК сказав, що днями провів виїзний прийом у Броварському районі та напередодні побував в Рокитнянському районі, і що після спілкування з людьми зробив висновок: «Реформи Президента не дійшли на місця. Голови сільських та селищних рад навіть не знають суть цих перетворень», - наголосив він.
Голова ОДА підкреслив, що, незважаючи на те, що в Броварському районі залучені інвестиції на одну людину становлять 9 тис. дол., селяни не відчувають поліпшення життя.
«Немає роботи, нові робочі місця не створюються, велика кількість землі не обробляється. Фермери дурять пайовиків, вчасно не розраховуються або «платять натурою». Люди звертаються з типовим проханням: знайдіть нам порядного фермера, який би платив хоча б 3-5 відсотки, фінансував соціальні програми, опікувався благоустроєм села тощо», - зазначив А.ПРИСЯЖНЮК.
Він зауважив, що влада та громада повинні працювати разом, і що як і обіцяв, здійснюватиме виїзні прийоми громадян: «Адже вважаю, що безпосередньо на місцях люди правдиво розкажуть про наболіле, поділяться своїм баченням вирішення тих чи інших проблем», - додав А.ПРИСЯЖНЮК.