Київський губернатор: Реформи Президента не дійшли на місця

Голова Київської облдержадміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК запропонував міністру аграрної політики та продовольства України Миколі ПРИСЯЖНЮКУ спільно ініціювати зміни до чинного законодавства.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КОДА, за словами голови облдержадміністрації, це необхідно, щоб «на селі працювали такі господарі, які вболівають не лише за свій урожай, а й за представників сільської громади, зрештою за саме село».

Зокрема, А.ПРИСЯЖНЮК сказав, що днями провів виїзний прийом у Броварському районі та напередодні побував в Рокитнянському районі, і що після спілкування з людьми зробив висновок: «Реформи Президента не дійшли на місця. Голови сільських та селищних рад навіть не знають суть цих перетворень», - наголосив він.

Голова ОДА підкреслив, що, незважаючи на те, що в Броварському районі залучені інвестиції на одну людину становлять 9 тис. дол., селяни не відчувають поліпшення життя.

«Немає роботи, нові робочі місця не створюються, велика кількість землі не обробляється. Фермери дурять пайовиків, вчасно не розраховуються або «платять натурою». Люди звертаються з типовим проханням: знайдіть нам порядного фермера, який би платив хоча б 3-5 відсотки, фінансував соціальні програми, опікувався благоустроєм села тощо», - зазначив А.ПРИСЯЖНЮК.

Він зауважив, що влада та громада повинні працювати разом, і що як і обіцяв, здійснюватиме виїзні прийоми громадян: «Адже вважаю, що безпосередньо на місцях люди правдиво розкажуть про наболіле, поділяться своїм баченням вирішення тих чи інших проблем», - додав А.ПРИСЯЖНЮК.