Активіст УНА шосту добу прикутий до дверей Дніпропетровської міськради
...протестуючи проти статусу російської мови
Шосту добу голодує перед мерією Дніпропетровська активіст партії “Українська національна асамблея” Ігор ПРЯДКО, який протестує проти рішення міської ради від 24 травня надати російській мові статус регіональної в обласному центрі.
Як передає кореспондент УНІАН, голодуючий, як і на початку своєї акції, прикутий до дверей міськради.
У розмові з кореспондентом УНІАН І.ПРЯДКО заявив, що акція протесту – його політична воля проти беззаконного політичного рішення Дніпропетровської міської ради про особливий статус російської мови. За його словами, зараз, коли прокурор міста подав позов до суду з вимогою відмінити рішення міськради, він має намір продовжити голодовку, аби привернути увагу громадськості Дніпропетровська до проблеми.
Минулої п’ятниці до акції на захист української мови приєдналися інші члени УНА-УНСО та активісти місцевої організації партії “Батьківщина”, які встановили перед дніпропетровською мерією кілька наметів.