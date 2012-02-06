КМДА визначила розмір грошової допомоги до Дня Перемоги

КМДА визначила розмір разової грошової допомоги до Дня Перемоги, передбаченої Законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» і «Про жертви нацистських переслідувань». Про це повідомляє прес-служба міської адміністрації.

Так, інвалідам війни та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаним інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, допомога становить:

• 1200 гривень для осіб I групи інвалідності;

• 1020 гривень для II групи;

• 920 гривень для III групи.

Учасникам бойових дій та колишнім неповнолітнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років, а також дітям, які народилися у зазначених місцях примусового тримання, їхнім батькам виплачуватимуть 675 гривень;

Особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, виплачуватимуть 1200 гривень. Членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих інвалідів війни, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни і жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, надаватимуть 340 гривень.

Учасники війни та колишні в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особи, які були вивезені на примусові роботи, діти партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістичним режимом у тилу ворога сплачуватимуть 125 гривень.

«Це лише маленька дещиця з нашого неоплатного боргу перед ветеранами. Нашу родину також торкнулася війна. Мої мама і тато малими залишилися без батьків, які загинули на фронтах. Я ніколи не бачив своїх дідів. Про біль родин полеглих героїв, родин ветеранів знаю не з чуток. Вважаю турботу про ветеранів своїм особистим обов’язком», – сказав голова КМДА Олександр Попов.