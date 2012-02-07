Янукович - опозиції: Рятувати країну на майданах неможливо

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ закликає опозицію повернутися до нормальної роботи в парламенті, а не працювати лише на майданах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні під час відкриття десятої сесії парламенту шостого скликання.

«Я хочу звернутися до опозиційних фракцій – повертайтеся до парламенту. Рятувати країну на майданах неможливо, і ми це з вами знаємо», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він додав, що опозиція спільно з більшістю має працювати над розвитком країни. «Це обов’язок усіх народних депутатів незалежно від політичних кольорів та уподобань», - сказав Президент.

Він додав, що вже стало традицією завмирання розвитку країни в рік виборів, оскільки переважають політичні шоу та порожні політичні обіцянки. При цьому, за словами Президента, ця практика має бути припинена і жодних коливань не має бути.

«Я очікую від виборів нової якості депутатського корпусу, політичної толерантності та серйозних продуктивних дискусій», - сказав Президент.

Крім того, за словами В.ЯНУКОВИЧА, ми маємо широкий консенсус серед політичних сил щодо правил виборчого процесу, і це має сприяти тому, щоб виборча кампанія пройшла без потрясінь та конфліктів.