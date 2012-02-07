Карпачова пояснила, що хвилюватися почне завтра о 17.15

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна КАРПАЧОВА поки не проводила жодних консультацій з приводу свого можливого переобрання на цю посаду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Н.КАРПАЧОВА заявила сьогодні під час брифінгу.

«Жодних перемовин офіційних ні з ким з політиків, депутатів, або головою Верховної Ради стосовно мого переобрання або не переобрання в мене не було», - сказала вона.

Н.КАРПАЧОВА пояснила це тим, що термін її повноважень спливає тільки завтра о 17.15.

В той же час Н.КАРПАЧОВА впевнена, що сьогодні користується підтримкою значної кількості депутатів у сесійній залі.

«Але рішення мною ще не приймалося. Коли наступить ця година, я думаю, що 9 числа (лютого) я зможу надати вам точну відповідь», - додала вона.