Завершилась зустріч Ющенка і Тимошенко

Завершилась зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА та лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, прес-секретар Ю.ТИМОШЕНКО Марина СОРОКА повідомила журналістам, що про підсумки зустрічі лідер БЮТ планує розповісти на брифінгу для преси о 17.30 у своєму офісі на вул. Турівській.

За словами М.СОРОКИ, у зв’язку зі змінами у графіку Президента зустріч було перенесено з 15-ї на 12-ту годину.