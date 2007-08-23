На сайті Кабміну з’явився прапор невпізнаної держави (фото)

Голова Уряду Росії Михайло Фрадков (той самий, зустріч Януковича з яким у підмосковному Жуковському замінили зустріччю з віце-прем`єром Сергієм Івановим – ймовірним наступником Путіна) надіслав привітання Прем`єр-міністрові України Віктору Януковичу з нагоди Дня Незалежності України. На урядовому порталі, у свою чергу, за нагоди отримання привітання розмістили загадковий прапор невпізнаної держави. У редакції УНІАН вирішили, що це є “мікс” з російського та українського прапорів.

Зауважимо, що ця "жертва" зовнішньополітичних поглядів Кабміну з`явилася саме в день Державного Прапора України...

“Сердечно вітаю Вас і весь український народ з національним святом - 16-ю річницею Незалежності України”, - сказано у привітанні М.Фрадкова.

“Щорічно росте взаємний товарообіг, удосконалюється інвестиційна політика, реалізуються великі інтеграційні проекти, зокрема в галузі атомної енергетики і транспорту, зміцнюються гуманітарні зв’язки”...

Крім цього, Голова Уряду Росії відзначив свій конструктивний діалог з Віктором Януковичем на другому засіданні Комітету з питань економічного співробітництва російсько-української Міждержавної комісії, на якому прем`єр-міністри обговорили шляхи розвитку відносин між Росією й Україною.