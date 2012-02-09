Сікорський: Тимошенко та Луценко мають взяти участь у виборах

Представники української опозиції обговорили з міністром закордонних справ Польщі Радославом СІКОРСЬКИМ європерспективи України та майбутні вибори до Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили журналістам після зустрічі перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ, лідер Народного Руху України Борис ТАРАСЮК та голова партії «Фронт Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК.

«Йшлося якраз про ситуацію щодо європейської перспективи України, які кроки для цього треба робити. Йшлося також про забезпечення чесних прозорих виборів в Україні і про механізм припинення в Україні політичних переслідувань», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, якщо екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО та колишній міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО залишатимуться у в’язниці та спостерігатиметься намагання влади фальсифікувати результати виборів, підписання Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом є неможливим.

«Розмова про підписання і ратифікацію угоди між Україною та Європейським Союзом відкладена до моменту зупинення політичних переслідувань і проведення чесних прозорих демократичних виборів в Україні», - зазначив голова партії «Фронт Змін».

У свою чергу Б.ТАРАСЮК повідомив, що під час зустрічі представники української опозиції висловили вдячність Р.СІКОРСЬКОМУ і польському головуванню у Євросоюзі за зусилля повернути Україну до демократичних тенденцій.

«Без перебільшення можна сказати, що польське головування зробило максимум можливого для того, щоб відновити демократичні тенденції в Україні», - вважає голова Народного Руху України.

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Як повідомляв УНІАН, 8 лютого під час зустрічі з донькою лідера опозиції Юлії ТИМОШЕНКО Євгенією міністр закордонних справ Польщі заявив, що лідери опозиції повинні брати участь у виборах.

«Ми стурбовані справою Юлії ТИМОШЕНКО. Нас непокоїть те, що зараз відбувається в Україні. Це заважає зближенню вашої держави з Європейським Союзом», - наголосив Р.СІКОРСЬКИЙ.

У свою чергу Є.ТИМОШЕНКО подякувала міністру за підтримку та повідомила його про стан здоров’я та умови утримання її матері: «Режим ЯНУКОВИЧА намагається зробити усе можливе, щоб знищити її - переслідування посилюється, нові справи прискорюються», - сказала Є.ТИМОШЕНКО.

Р.СІКОРСЬКИЙ наголосив, що вибори мають відбуватися за демократичними стандартами. «Опозиція та її лідери повинні брати участь у виборах на конкурентній основі, без цього Україна не зможе стати членом європейської родини», - зазначив він.