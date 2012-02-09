Москаль: У Печерському суді все можна, їм начхати на Кримінальний кодекс

Депутат від НУНС Геннадій Москаль заявляє, що не може бути свідком у справі екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка.

Про це він повідомив в ефірі 5 каналу.

"Я для сторони звинувачення став таким свідком останнім, якого вони викликають. Хоча згідно Кримінально-процесуального кодексу я не маю права бути допитаним, бо виступав захисником у цій же справі, коли ми оскаржували, разом з адвокатом Фоміним, постанову про порушення цієї ж кримінальної справи, в цьому ж Печерському суді", - заявив він.

"В Печерському суді все можна, їм начхати на Кримінальний кодекс… Я прийду, але я не буду виступати на захист звинувачення", - додав депутат.

Як відомо, сторона обвинувачення, у кримінальній справі порушеній проти Луценка, на четвер, 9 лютого, викликала Москаля і першого заступника глави партії "Батьківщина" Олександра Турчинова до суду.

Українська правда