Чорновіл пояснив, чому пішов від Рибакова

Народний депутат Тарас ЧОРНОВІЛ пояснює свій вихід з депутатської групи «Реформи заради майбутнього» тим, що не хоче брати участь в тому інциденті щодо можливої купівлі народних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Т.ЧОРНОВІЛ повідомив сьогодні журналістам.

Він зауважив, що не хоче коментувати заяви народного депутата Романа ЗАБЗАЛЮКА щодо купівлі депутатів, оскільки там більше питань, ніж відповідей.

«Я був поза тими процесами. І я перший з позафракційних народних депутатів доймав ЛИТВИНА щодо створення якоїсь нової групи, але я не був ініціатором створення саме цієї групи», - сказав він.

Т.ЧОРНОВІЛ наголосив, що увійшов до групи «Реформи заради майбутнього» на зовсім інших основах.

«Ніхто мені ні півмільйона, ні мільйон, ні два мільйона, як дехто говорив, не давав. І я їх ні у кого не просив», - сказав він.

За словами народного депутата, він не знає, наскільки справжніми є записи розмови Р.ЗАБЗАЛЮКА з лідером групи «Реформи заради майбутнього» Ігорем РИБАКОВИМ, але «відмитися від цього до кінця життя буде важко».

«Бути в цьому і нести відповідальність за якісь речі я не хочу», - сказав Т.ЧОРНОВІЛ.

Він запевнив, що залишатиметься позафракційним у цьому складі ВР і буде займатися законодавчою роботою.

Він також додав, що не хоче знати взагалі, на яких засадах створювалася ця група, і «не хоче доводити, що він не верблюд».

Т.ЧОРНОВІЛ також наголосив, що не хоче брати участь у фальсифікаціях виборів, якщо дійсно виявиться, що цей механізм буде застосовуватися владою.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня 2011 року Р.ЗАБЗАЛЮК вийшов зі складу фракції "БЮТ-Батьківщина", а 10 січня увійшов до складу депутатської групи "Реформи заради майбутнього".

8 лютого на прес-конференції Р.ЗАБЗАЛЮК заявив, що його вихід з фракції "БЮТ-Батьківщина" був підпорядкований головній меті - провести розслідування планів провладної більшості та їх мотивів щодо утворення "тушкової метастази у Верховній Раді".

Народний депутат на прес-конференції продемонстрував запис своєї розмови з одним із керівників депутатської групи "Реформи заради майбутнього", в якій йдеться про механізм купівлі опозиційних депутатів.

"На чинному етапі йдеться про суми в розмірі 500 тисяч доларів одразу, потім щомісячна зарплатня по 20-25 тисяч доларів, плюс додаткові надбавки за активну брехню проти "Батьківщини" та опозиції. На завершення гарантується бонус за мерзотну службу господарю, ще по 500 тисяч доларів на тушку", - уточнив Р.ЗАБЗАЛЮК.

При цьому народний депутат повідомив, що за перехід до депутатської групи "Реформи заради майбутнього" отримав 450 тисяч доларів, але після оголошення цієї схеми не збирається їх повертати.

Згодом після прес-конференції у Верховній Раді було офіційно оголошено про входження Р.ЗАБЗАЛЮКА до складу фракції «БЮТ-Батьківщина».