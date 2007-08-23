Тимошенко: Морозу треба не про імпічмент думати, а де йому проводити пенсію

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО радить голові Верховної Ради V скликання Олександру МОРОЗУ шукати місце, де він проводитиме час на пенсії, а не скликати засідання неіснуючого парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні в інтерв’ю журналістам, коментуючи відповідні ініціативи О.МОРОЗА.

Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що читала сьогодні в Інтернеті про те, що О.МОРОЗ хоче зібрати неіснуючу Раду і поставити на голосування неіснуючої Ради питання імпічменту Президента. Ю.ТИМОШЕНКО вважає це нереальним. Більше того, вона переконана, що самому О.МОРОЗУ його власна фракція соціалістів оголосила імпічмент. Зокрема, Ю.ТИМОШЕНКО стверджує, що частина фракцій перейшла до Партії регіонів, частина – до «Нашої України», а деякі й до БЮТ. Вона також нагадала про те, що один із соціалістів Василь ВОЛГА неодноразово заявляв про те, що він займе посаду голови СПУ.

«МОРОЗУ треба не про імпічмент (Президенту – УНІАН) думати, а де йому проводити пенсію», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. «Сан Санич, можете не перейматися більше політикою», - закликала вона О.МОРОЗА.

З посиланням на власні зустрічі з колишніми виборцями О.Мороза, Ю.Тимошенко констатувала, що "такої партії як Соціалістична через поведінку МОРОЗА більше немає".