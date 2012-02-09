Янукович сказав, чого чекає від Саламатіна

Міністерство оборони та Генеральний штаб ЗСУ мають спільно підготувати реалістичну концепцію радикального та ефективного реформування української армії.

Про це сказав Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ під час представлення нового керівника оборонного відомства Дмитра САЛАМАТІНА, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Президент України зазначив, що саме такої концепції він очікує від міністра оборони і начальника Генерального штабу ЗСУ.

В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що в рамках реформування Збройних Сил має бути підготовлений весь комплекс документів стратегічного оборонного планування.

«Ці документи мають виходити із політики позаблоковості нашої держави, враховувати останні зміни воєнно-політичної ситуації в регіоні та спиратися на адекватну оцінку наявних ресурсів, у тому числі економічних», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Головним результатом такої реформи, за словами глави держави, має стати створення компактних і ефективних Збройних Сил, здатних захистити національні інтереси України.

Президент звернув особливу увагу на необхідність підвищення інтенсивності бойової підготовки військ та навченості особового складу ЗСУ. «Військові не повинні сидіти у казармах та займатися шагістикою на плацах», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ. «Їх місце на полігонах, за штурвалами бойових машин - там, де має формуватися їх бойовий вишкіл», - наголосив він.

Президент також підкреслив, що всі реформаторські заходи мають передбачати як один із пріоритетів зміцнення кадрового потенціалу української армії та вирішення соціальних проблем військовослужбовців і їхніх родин. Він зокрема зазначив, що чекає від уряду практичних заходів щодо вирішення проблеми забезпечення офіцерів житлом і висловився за необхідність збільшення рівня грошового забезпечення військових.

«У найближчому майбутньому очікую на конкретні результати. Час розмов про військову реформу сплинув. У своїх практичних справах можете розраховувати на мою всебічну підтримку», - сказав Президент, звертаючись до новопризначеного міністра оборони.