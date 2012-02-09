Янукович сказав, чого чекає від Саламатіна
Президент представив міністра
|Дмитро Саламатін
Про це сказав Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ під час представлення нового керівника оборонного відомства Дмитра САЛАМАТІНА, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.
Президент України зазначив, що саме такої концепції він очікує від міністра оборони і начальника Генерального штабу ЗСУ.
В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що в рамках реформування Збройних Сил має бути підготовлений весь комплекс документів стратегічного оборонного планування.
«Ці документи мають виходити із політики позаблоковості нашої держави, враховувати останні зміни воєнно-політичної ситуації в регіоні та спиратися на адекватну оцінку наявних ресурсів, у тому числі економічних», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.
Головним результатом такої реформи, за словами глави держави, має стати створення компактних і ефективних Збройних Сил, здатних захистити національні інтереси України.
Президент звернув особливу увагу на необхідність підвищення інтенсивності бойової підготовки військ та навченості особового складу ЗСУ. «Військові не повинні сидіти у казармах та займатися шагістикою на плацах», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ. «Їх місце на полігонах, за штурвалами бойових машин - там, де має формуватися їх бойовий вишкіл», - наголосив він.
Президент також підкреслив, що всі реформаторські заходи мають передбачати як один із пріоритетів зміцнення кадрового потенціалу української армії та вирішення соціальних проблем військовослужбовців і їхніх родин. Він зокрема зазначив, що чекає від уряду практичних заходів щодо вирішення проблеми забезпечення офіцерів житлом і висловився за необхідність збільшення рівня грошового забезпечення військових.
«У найближчому майбутньому очікую на конкретні результати. Час розмов про військову реформу сплинув. У своїх практичних справах можете розраховувати на мою всебічну підтримку», - сказав Президент, звертаючись до новопризначеного міністра оборони.