Регіонал: опозиція голосувала б за КПК, якби Тимошенко була під арештом

Проект нового Кримінально-процесуального кодексу є революційним для України, оскільки урівнює права сторін у судовому процесі і забезпечує їх змагальність, заявив народний депутат, член парламентської фракції Партії регіонів, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Володимир Олійник.

«Я не розумію, чому опозиція відмовилася його підтримати. Адже побоювання деяких опозиціонерів, зокрема, Сергія Соболєва, що за новим кодексом народних депутатів нібито будуть притягати до кримінальної відповідальності без згоди парламенту, марні. Кодекс лише повторює норму Конституції, за якою депутатів можуть арештувати винятково за згоди парламенту», – цитує нардепа прес-служба ПР.

За його словами, новий Кримінально-процесуальний кодекс впроваджує такі новації, як суд присяжних, угода зі слідством про визнання вини, домашній арешт. «КПК позбавить сенсу проводити тортури над затриманими, адже братимуться до уваги лише їхні свідчення в суді. Ухвалення кодексу врятує тисячі невинних людей від утримання у слідчих ізоляторах до рішення суду», – додав політик.

На думку парламентарія, опозиція не хоче цих змін, оскільки прагне законсервувати нинішню ситуацію, коли сторона обвинувачення і слідчі мають більше прав, а підсудні, по суті, змушені доводити свою невинуватість.

«Якби цей кодекс був ухвалений на півроку раніше, то лідер БЮТ не була б заарештованою до рішення суду. Не розумію, чому вони проти. Тому що Тимошенко вже має вирок і її соратники втратили цікавість до кодексу? Впевнений, що вони б проголосували за новий кодекс, якби вона досі перебувала під арештом. Це означає, що їхнє рішення – політично вмотивоване і не виходить з інтересів громадян», – підсумував Володимир Олійник.