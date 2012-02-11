Азаров: та ми ще не починали з людьми розмовляти

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що Партія регіонів йде на парламентські вибори спокійно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ, який очолює Партію регіонів, заявив сьогодні на зустрічі в Києві з головними редакторами засобів масової інформації країн СНД, Балтії та Грузії.

«Ми на вибори йдемо спокійно. Рейтинги всілякі, оцінки (не важливі – УНІАН). Та ми ще не починали з людьми розмовляти. А зараз почнеться виборча кампанія - розмовлятимемо, розповідатимемо, питатимемо», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що, на відміну від попередників у владі, Партії регіонів є що сказати народу, зокрема, про будівництво соціальних об'єктів і підвищення зарплат і пенсій.