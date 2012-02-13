Податкову міліцію ліквідовувати поки не будуть

Глава Державної податкової служби (ДПСУ) України Олександр Клименко не бачить можливостей сьогодні відмовитися від існування податкової міліції.

«Я вважаю, що податкова міліція необхідна. На мій погляд, це такий самий підрозділ, як і інші підрозділи податкової служби. Поки у нас немає у країні високої податкової культури, яка дозволила б сказати, що ми відмовляємося від будь-якого органу — аудиту, податкової міліції. Вони сьогодні необхідні», — заявив він в інтерв`ю ZN.UA.

Для прикладу Клименко наводить статистику у справах, які порушили у податковій міліції, і які закінчено і щодо них відшкодовано збитки: 1350 справ у 2010 році і 1409 — в 2011-му.

За його словами, у 2007 році державі було відшкодовано 134 млн грн збитків, у 2008 році — 122 млн, у 2009-му — 167 млн, 2010-му — 233 млн і в 2011 році — 488 млн грн (надходять на казначейський рахунок). При цьому за січень-2012 року вже надійшло 112 млн грн відшкодованих бюджету збитків, повідомив глава податкової служби.

Нагадаємо, що питання про те, що податкову міліцію необхідно ліквідувати, піднімалося вже багато разів як політичними діячами, так і представниками бізнесу. Також і в Адміністрації президента раніше заявляли, що такого органу, як податкова міліція, скоро взагалі не буде, а оперативно-розшукову діяльність у податковій сфері будуть здійснювати виключно МВС і СБУ.

У свою чергу в податковій міліції обіцяють звести до мінімуму спілкування з сумлінними платниками податків, але «лякають» концентрацією своїх підрозділів у місцях з високим рівнем тінізації економіки.