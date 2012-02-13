Тюремники завершили інструктаж іноземних лікарів Тимошенко

Сьогодні на базі Державної пенітенціарної служби України проведено робочу зустріч керівництва Генеральної прокуратури України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства охорони здоров’я України, ДПтС України з членами медичної комісії, у тому числі з іноземними лікарями, які прибули для проведення обстеження стану здоров’я колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Повідомлення про це розміщене на сайті ДПтС.

«Відповідне рішення про проведення комісійного обстеження стану здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО було прийнято на основі спільної домовленості з представниками Посольств Канади і Федеративної Республіки Німеччина в Україні. Результатом домовленостей української та іноземних сторін стало підписання спільного наказу Державної пенітенціарної служби України, МОЗ та МЗС, яким визначено склад комісії лікарів. Також визначено, що обстеження проводитиметься за участі іноземних та українських лікарів», – повідомляє сайт.

Також у ДПтС зазначили, що у ході зустрічі було обговорено ряд питань. Зокрема, представників інших відомств і запрошених фахівців було проінформовано про правовий статус Ю.ТИМОШЕНКО, особливості національного законодавства з охорони здоров’я, а також з кримінального та кримінально-процесуального права в контексті можливостей обстеження пацієнтки.

«Зокрема, наголошувалось, що відповідно до Кримінально-виконавчого кодексу України (ст. 116 п.4) порядок надання особам, які позбавлені волі, медичної допомоги визначається нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади з питань виконання покарань і Міністерства охорони здоров’я. Згідно п. 5 ст.116 Кримінально-виконавчого кодексу України, засуджений також має право звертатися за консультацією і лікуванням до установ, що надають платні медичні послуги. В таких випадках консультування і лікування хворого здійснюється в частинах колонії за місцем відбування покарань під наглядом персоналу медичної частини», – йдеться у повідомленні ДПтС.