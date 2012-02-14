Власенка не пускають до Тимошенко

Працівники Качанівської виправної колонії не допускають народного депутата, захисника Сергія ВЛАСЕНКА до екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «Батьківщина».

С.ВЛАСЕНКО заявив, що не розуміє, з яких причин адміністрація колонії блокує його зустріч з Ю.ТИМОШЕНКО. За словами захисника, вчора ввечері він розмовляв з керівництвом Качанівської колонії, «і ПЕРВУШКІН (начальник Качанівської виправної колонії Іван ПЕРВУШКІН – УНІАН) підтвердив інформацію про можливість його зустрічі з Юлією ТИМОШЕНКО».

С.ВЛАСЕНКО підкреслив, що вчора отримав від екс-прем‘єр-міністра завдання та підготував довідку про юридичні аспекти медичного обслуговування людей в місцях позбавлення волі, однак, ані побачити Ю.ТИМОШЕНКО, ані передати їй документи він не може.

Захисник впевнений, що керівництво колонії навмисно, за командою з Банкової, перешкоджає його зустрічі з Ю.ТИМОШЕНКО, щоб унеможливити його спілкування з нею до зустрічі з іноземними лікарями.

С.ВЛАСЕНКО обурений тим, що «режим ЯНУКОВИЧА навмисно чинить перешкоди у роботі іноземних лікарів».

На його думку, «такі дії можуть свідчити лише про одне – бажання режиму сховати правду про справжній стан здоров‘я Юлії ТИМОШЕНКО».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Харків прибула медична комісія за участю іноземних спеціалістів для обстеження екс-прем’єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО, яка утримується в Качанівській виправній колонії №54.