Прокурори кажуть, що Луценко не щирий і не кається

Сторона державного обвинувачення переконує Печерський районний суд Києва у тому, що провина екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА у незаконності працевлаштування його водія Леоніда ПРИСТУПЛЮКА в МВС, надання йому квартири та нарахування пенсії повністю доведена.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, виступаючи під час дебатів в Печерському районному суді Києва, у провадженні якого перебуває справа Ю.ЛУЦЕНКА, заявили представники ГПУ.

«Вина підсудного ЛУЦЕНКА повністю доведена на досудовому і судовому слідствах», - зазначили представники сторони держобвинувачення.

Водночас вони наголосили, що отримані від Ю.ЛУЦЕНКА покази «свідчать про його нещирість перед судом, відсутність каяття за вчинені злочини».

Також у своєму виступі прокурори зазначили, що отриманими в ході досудового та судового слідствах доказами повністю спростовується версія захисту екс-міністра у необхідності працевлаштування Л.ПРИСТУПЛЮКА в Департамент розвідувально-пошукової діяльності МВС з метою отримання ним можливості доступу до оперативних секретних підрозділів, оскільки протягом двох місяців Л.ПРИСТУПЛЮК працював водієм Ю.ЛУЦЕНКА, не маючи відповідного допуску.

Крім того, як зазначив прокурор, працівники ДРПД під час надання свідчень заявляли, що не відряджали Л.ПРИСТУПЛЮКА працювати водієм Ю.ЛУЦЕНКА або в інші підрозділі МВС.

Також сторона обвинувачення наголосила, що «керівництво МВС виявило нехарактерну для нього зацікавленість у вирішенні питання щодо надання житла Л.ПРИСТУПЛЮКУ». На переконання представників прокуратури, у суді встановлено причинно-наслідковий зв’язок між відповідним наказом Ю.ЛУЦЕНКА і отримання Л.ПРИСТУПЛЮКОМ квартири, оскільки для останньої дії були створені відповідні умови.

Разом з тим, сторона держобвинувачення попросила суд критично поставитись до оцінки викладених на судових засіданнях показів свідка Валерія МЕЛЬНИКА, який раніше працював керівником апарату міністра, оскільки на досудовому слідстві він надавав вичерпні покази без будь-якого тиску на нього.

У свою чергу, слухаючи аргументацію представників прокуратури, Ю.ЛУЦЕНКО зазначив: «Якими доказами? Переписав маразм досудового слідства і вважає його доказами».