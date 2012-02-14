Литвин у Люксембурзі обговорює питання, які «не дають Європі спати»

Голова палати депутатів Люксембургу Лоран МОЗАР вважає, що Україні необхідно більше часу для демократизації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам в Люксембурзі після зустрічі з головою Верховної Ради України Володимиром ЛИТВИНОМ.

«Ми погодились, що додаткові зусилля мають бути зроблені українським урядом в цьому напрямку: і в питанні незалежності судової гілки влади, і в питанні виплат належних коштів європейським компаніям, і в усіх питаннях демократії», - сказав голова люксембурзького парламенту.

«Я розумію, що це дуже складне завдання, і воно не може бути вирішено в короткий період часу. Я думаю, що Україні потрібно трохи більше часу», - додав він.

Л.МОЗАР підкреслив, що в ході зустрічей зі своїм українським колегою ввечері 13 лютого і сьогодні зранку вони порушували питання про дотримання принципів демократії в Україні.

При цьому голова парламенту Люксембургу висловив переконання у важливості співпраці з Україною, а також у приналежності України до Європи.

У свою чергу, В.ЛИТВИН зазначив, що обговорив з Л.МОЗАРОМ практично всі питання, які цікавлять обидві сторони.

«Ми говорили про питання, що становлять двосторонній інтерес, питання, важливі для майбутнього Європи, питання безпеки і питання, які чутливі для України і не дають Європі спати», - сказав В.ЛИТВИН.