Водієві Луценка просять три з половиною роки з відстрочкою

Представники Генеральної прокуратури України просять Печерський районний суд Києва обрати для колишнього водія екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА Леоніда ПРИСТУПЛЮКА покарання у вигляді трьох років позбавлення волі із відстроченням виконання покарання на 1,5 роки та позбавити його права протягом трьох років обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-господарчих обов’язків.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну позицію сьогодні під час дебатів у справі Ю.ЛУЦЕНКА в Печерському райсуді Києва висловила сторона державного обвинувачення.

Також прокурори попросили суд позбавити Л.ПРИСТУПЛЮКА 9-го рангу державного службовця, спеціального звання «майор міліції» та стягнути з нього штраф в сумі 50 мінімальних неоподатковуваних доходів громадян.

Як повідомляв УНІАН, Л.ПРИСТУПЛЮК є одним з обвинувачуваних у справі екс-міністра внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКА.

Ю.ЛУЦЕНКУ та Л.ПРИСТУПЛЮКУ було висунуто звинувачення у розкраданні державного майна в особливо великому розмірі, а також у перевищенні службових повноважень і використанні підроблених документів.

Генпрокуратура, зокрема, обвинувачує Ю.ЛУЦЕНКА в незаконному оформленні на роботу в МВС свого особистого водія Л.ПРИСТУПЛЮКА і в порушеннях, пов`язаних з наданням квартири і нарахуванням йому пенсії.