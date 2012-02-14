Мер Чернігова їздить на іномарці, яку на кілька років позичив у «афганців»

Чернігівський міський голова Олександр СОКОЛОВ їздить на новому автомобілі Тоуоtа Саmrу, який Чернігівська міська рада отримала від обласного відділення Українського союзу ветеранів Афганістану.

Про це чернігівському виданню «Високий Вал» на запит про публічну інформацію повідомив заступник мера Станіслав ВІХРОВ.

«Автомобіль Тоуоtа Саmrу Чернігівська міська рада отримала у позичку від громадської організації», - сказав він.

За його словами, згідно з договором позички, позичкодавець гарантує, що транспортний засіб, який передається у безоплатне тимчасове користування, вільний від будь-яких майнових прав третіх осіб, у спорі і під арештом (забороною) не перебуває.

Строк дії договору визначено до 31 грудня 2015 року. Водночас, у договорі прописано, що користувач має право передавати транспортний засіб у користування третім особам лише з письмової згоди позичкодавця.

У свою чергу, громадська організація отримала автомобіль у пожертву від ТОВ "Автомобільна компанія "Сівер-авто" (договір пожертви №229/0712).

За умовами договору, пожертвувач гарантує, що предмет пожертви належить йому по праву приватної власності, не знаходиться під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави або іншим засобом виконання зобовязань перед будь-якими фізичними чи юридичними особами, державними органами або державою. До того ж він не обтяжений будь-яким іншим способом, передбаченим чинним в Україні законодавством.

Пожертвувач має право здійснювати контроль за використанням пожертви відповідно до мети, а також має право відмовитися вимагати розірвання договору, якщо пожертва використовується не за призначенням.

Автомобіль має державний номер СВ 1000 АХ.

Як сказав «Високому Валу» С.ВІХРОВ, в автопарку міськради є 5 автомобілів. Ця ж нова Тоуоtа Саmrу потрібна міському для представницьких поїздок до Києва та в інші міста.

Як повідомляв «Високий Вал», перебуваючи на посаді мера, О.СОКОЛОВ у 2002-2006 роках орендував автомобіль цієї ж марки за 12 гривень на рік у «Чернігівської ТЕЦ».