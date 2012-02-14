Попов обіцяє закінчити реконструкцію Андріївського узвозу до Дня Києва

Столична влада здійснює постійний моніторинг за проведенням ремонтно-реставраційних робіт на Андріївському узвозі. Про це, як повідомляє прес-служба КМДА, очільник адміністрації заявив на засіданні Громадської гуманітарної ради Києва. До Дня Києва реконструкцію узвозу буде завершено, далі комунальні служби візьмуться за впорядкування архітектурних пам’яток на Контрактовій площі, вул. Сагайдачного.

«Велику уваги ми приділяємо стану столичних пам’ятників. Так, цього року будуть здійснені ремонтно-реставраційні роботи пам’ятника князю Володимиру, колони Магдебурзького права, арки Дружби Народів. Ми розуміємо, що таким об’єктам потрібна постійна увага, тому не відкладаємо на завтра те, що необхідно робити сьогодні», – зауважив голова КМДА.

«Зараз ми реалізуємо програму «Старий Київ». Це – надзвичайно потужна й необхідна місту програма, яка дасть нове життя не лише туристичній галузі столиці. Ця програма спрямована, насамперед, на збереження та охорону історичної спадщини міста, найціннішої її частини, що розташована в центрі Києва. Окрім Андріївського узвозу, будуть проведені роботи на Контрактовій площі, Володимирській гірці, на схилах Дніпра – аж до Мистецького арсеналу та Києво-Печерської лаври», – зазначив Олександр Попов.

Голова КМДА підкреслив, що часто, на жаль, саме байдужість чиновників призводить до невиправних втрат культурної спадщини міста. На якомусь етапі хтось вирішує, що питання може зачекати, що воно не на часі. Так Київ і втрачає свою історичну спадщину.

Він нагадав, що наприкінці минулого року схожа ситуація сталася з Десятинною церквою, і якби влада вчасно не зорієнтувалася, то за нинішніх погодних умов фундамент пам’ятки був би зруйнований.