Бютівець заявляє, що його округ спеціально «порізали»

Народний депутат України (“БЮТ-Батьківщина”), голова Хмельницької обласної партійної організації ВО “Батьківщина” Василь КРАВЧУК заявляє, що чинна влада розділила виборчий округ на Хмельниччині, у якому він був обраний.

Про це політик сказав у коментарі УНІАН.

“Мій виборчий округ, за яким я пройшов у Верховну Раду (округ № 189 із центром у місті Волочиськ – УНІАН), практично розділений і порізаний. За моєю інформацією, Білогірський та Ізяславський райони відійшли до Старокостянтинова, а Теофіпольський район відійшов Городоцькому і Чемеровецькому районам. Це виглядає нелогічним, адже від крайньої точки Теофіпольського району до Чемеровецького відстань становить майже 200 км”, – сказав В.КРАВЧУК.

На його думку, влада так чинить для того, щоб мінімізувати шанси на перемогу кандидатів від “Батьківщини”.

“Вони (влада – УНІАН) з’їлися на тому, що я – народний депутат, і очолюю обласну партійну організацію ВО “Батьківщина”. Їхнє завдання – не допустити мене до парламенту”, – вважає В.КРАВЧУК.

Він також повідомив, що ЦВК до 28 квітня ц.р. має оприлюднити остаточні списки мажоритарних округів України.