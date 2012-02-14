Хмельницькі однопартійці написали Тимошенко

Делегати XV конференції Хмельницької міської організації ВО “Батьківщина” передали лист підтримки до Качанівської виправної колонії у Харкові, де перебуває лідер “Батьківщини”, екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, текст листа сьогодні на конференції у Хмельницькому озвучив народний депутат від “Батьківщини” Лев БІРЮК.

Делегати конференції побажали партійному лідеру зберегти здоров’я і творчі сили для участі у парламентських виборах і “перемоги над правлячою хунтою”.

“Ми впевнені, що інспіровані проти Вас так звані “кримінальні справи” луснуть, як мильна бульбашка”, – йдеться у листі.

Голова Хмельницької міської організації ВО “Батьківщина” Валерій ЛЕСКОВ повідомив, що цей лист Ю.ТИМОШЕНКО передасть її захисник Сергій ВЛАСЕНКО.

Довідка. У Хмельницькій міськорганізації ВО “Батьківщина” налічується близько 3200 членів.